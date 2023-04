Gladson empossa 60 aprovados no concurso da Sesacre

A gestão, que entrou para a história pelas milhares de vidas salvas durante a pandemia de covid-19, deu importante passo para melhorar a Saúde pública no Estado do Acre. Nesta quinta-feira, 6, o Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, foi palco da posse de 60 aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Os profissionais atuarão na regional do Juruá, Tarauacá e Envira. O reforço será de 22 médicos especialistas, um pediatra, quatro assistentes social, 17 enfermeiros, três psicólogos, além de cinco farmacêuticos, três técnicos de enfermagem e dois nutricionistas.

Pedro Pascoal, titular da Sesacre, fala do acréscimo de recurso humano à pasta. “Nesta etapa, foram chamados os profissionais para selecionar gargalos da Saúde. Após essa posse, estaremos publicando decreto de convocação dos demais. Ao todo, serão 449 aprovados a serem chamados nos próximos dias”, informou o secretário.

Na visão do governador Gladson Cameli, a realização de certames é política democrática que oferta dignidade aos cidadãos acreanos. “Com muito trabalho, estamos criando novas oportunidades para que o povo mude sua realidade. O concurso público é um caminho para que os acreanos realizem seus sonhos. Esse é um grande dia ao Estado, por isso, quero agradecer ao secretário Pedro Pascoal e toda equipe da Sesacre pela realização desse feito”, externou o chefe de Estado.

Nos últimos quatro anos, o governo acreano conquistou importantes avanços para o setor. As reformas de unidades hospitalares, a contratação de médicos especialistas, a redução das filas de esperas por cirurgias e outros benefícios proporcionaram à população mais qualidade de vida.

Incentivos futuros, como a construção da nova Maternidade de Rio Branco e a oferta do serviço de cateterismo ao Juruá, fazem parte do planejamento da gestão Gladson Cameli. “Com união e muito trabalho, vamos gerar emprego, renda e melhorar a saúde do nosso povo”, pontuou o chefe do Executivo Estadual.

Membros da Sesacre, de autarquias e departamentos do governo, além de políticos e autoridades local também se fizeram presentes à formatura.

O sonho da carreira efetiva concretizado

O sonho de se efetivar na carreira de enfermagem foi concretizado para Emily Raquel de Carvalho. A nova funcionária pública do Estado promete se empenhar na missão de cuidar de vidas. “É uma oportunidade para colocar em prática o conhecimento adquirido. Como prega um dos princípios da enfermagem, prometo me dedicar e exercer a função com muita honra e dedicação”, declarou, agradecendo ao governo do Estado pela oportunidade.

O novo técnico de enfermagem, Jardesson Souza Santos, ratifica que a carreira efetiva o proporcionará a realização de outros sonhos. “Todo funcionário público almeja uma estabilidade na carreira. É uma segurança que te possibilita ter acesso à casa própria, comprar veículo, realizar viagens e muito mais”, afirmou.