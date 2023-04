Gladson nomeia mais de 30 cargos comissionados nesta quarta-feira; veja nomes

O Governo do Acre iniciou a manhã desta quarta-feira (05) nomeando 35 novos cargos em comissão. As nomeações foram publicadas na edição desta terça no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os servidores foram nomeados para diversas secretarias, como a Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM) e Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

Confira os nomes:

CARLOS AFONSO ALVES BATISTA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

GENARIO DE ALMEIDA AZEVEDO JUNIOR para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

FELIPE DE LIMA NEVES para ocupar o Cargo de Procurador do Estado, Classe I, do Quadro de Carreira da Procuradoria-Geral do Estado – PGE.

ANDRÉ RIBEIRO MENDONÇA para ocupar o Cargo de Procurador do Estado, Classe I, do Quadro de Carreira da Procuradoria -Geral do Estado – PGE.

HARLEI ALVES CARDOSO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

AMANDA DE OLIVEIRA PRADO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

JOSE CARLOS LUNA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

MARIA ROSIANA OLIVEIRA BEZERRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

ANNA LUIZA AGUIAR FARIAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.

MAXSUEL SOUZA DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

RAIMUNDO NONATO COSTA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM.

JOICICLEIDE BARBOZA MARTINS DE BRITO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

JESSICA SANTIAGO LIMA DENE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

CLAUDIA LIMA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI.

AMIRIS PINHEIRO DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

EDSANDRO SOUZA DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI.

LUCIANA FARIAS ALVES BARBOSA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

EROLI RADOLL WOLSTEIN SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

MIKAELLY LOURENÇO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

KELLY CRISTINA SOUZA LIMA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

DULCINEA DE AZEVEDO BARBOSA DE CASTRO paraexercer o cargo de Diretora de Políticas para as Mulheres, referência DAE-2, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

FRANCISCA ANDRESSA DE MELO BRANDÃO SHANENAWA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

FRANCINETE MOREIRA BARROS para exercer cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-1, no Gabinete Pessoal do Governador – GABGOV.

GEOVANI DA SILVA SOARES para exercer cargo em comissão do Grupo de Natureza Especial da Administração Indireta do Poder Executivo, referência CDAI-1, no Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – SANEACRE.

LUCAS PIZZIGA para exercer cargo em comissão do

Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na

Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Nomear MARIA JULIA SOUZA DA SILVA para exercer cargo em

comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

ROSIVALDA FERREIRA DE AQUINO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento,

FRANCISCA ADRIANA CARDOSO FIRME REIS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

LUÍS FELIPE DOS SANTOS LOPES para exercer cargo em

comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência

CAS-2, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

LAYANNE RIBEIRO DE OLIVEIRA para exercer cargo

em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

IAN DE ARAUJO BARROS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência

CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.