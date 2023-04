Gladson participa de reunião com Lula e outras autoridades da República

O governador Gladson Cameli (PP), do Acre, está reunido nesta manhã de terça-feira (18), no Palácio do Planalto, em Brasília, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outras autoridades da República. O objetivo é discutir meios de enfrentamento à violência e ameaças nas escolas.

Além de Gladson Cameli, participam da reunião com o presidente, outros governadores e prefeitos para discutir políticas de segurança, de prevenção e de enfrentamento à violência nas escolas. Após a reunião, Lula deve anunciar um conjunto de medidas em resposta à onda de ataques em escolas no país, além do “Conselho da Federação”, um grupo de trabalho que reunirá representantes dos Três Poderes e governadores.

- Publicidade-

Participam do encontro com Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a presidente do Supremo Tribunal Federal (ST F), Rosa Weber, o procurador-geral da República, Augusto Aras, governadores dos estados e do Distrito Federal, bem como representantes de prefeitos, como a Associação Brasileira de Municípios (ABM), a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP)

No último dia 5, o governo anunciou a criação de um grupo de trabalho (GT) para debater soluções para o problema de violência nas escolas. Em até 90 dias, a equipe deve formular uma Política Nacional de Enfrentamento à Violência nas Escolas. Além disso, o Governo informou que serão disponibilizados R$ 150 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para estados e municípios fortalecerem as rondas escolares.

Também estão presentes na reunião os ministros Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e Camilo Santana (Educação); além dos líderes do Governo, os senadores Randolfe Rodrigues e Jaques Wagner, e o deputado José Guimarães.