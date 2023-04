Gladson publica mais de 10 novas nomeações no DOE; confira os nomes

O Governo do Acre nomeou onze novos comissionados na manhã desta sexta-feira (28). As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os novos nomes irão compor o quadro de diversas secretarias do executivo, como a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

Nomear ANGÉLICA LIMA DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

Nomear GÉSSICA DE ARAÚJO SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

Nomear TAMIRES DE ALMEIDA COSTA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

Nomear VICTÓRIA THAYNNE SILVEIRA BASTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

Nomear SÂMIA HELENA LIMA BELÉM para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

Nomear JOÃO VICTOR CASAS LOPES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.

Nomear WEVERTON FRANCISCO DA SILVA MATIAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

Nomear NELSON LIANO JUNIOR para exercer cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE1, no Gabinete Pessoal do Governador – GABGOV.

Nomear ANDREA SANTOS PELATTI para exercer o cargo de Secretária Adjunta de Administração da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear JEAN PEREIRA JUNQUEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear ADAILTON DA SILVA E SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, no Instituto de Terras do Acre – ITERACRE.