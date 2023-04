Gladson publica mais de 10 novas nomeações no DOE; confira os nomes

O Governo do Acre nomeou doze novos comissionados na manhã desta sexta-feira (14). As nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os novos nomes irão compor o quadro de diversas secretarias do executivo, como a Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), Secretaria de Estado de habitação e Urbanismo (Sehurb) e Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esportes (SEE).

Veja as nomeações:

NAIARA SAMPAIO DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.

MARCOS JOSÉ MENEZES DA ROCHA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC.

HECTON DA SILVA MAGALHÃES CALID para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB.

VANDERLUCIA DE SOUZA SALES SELHORST para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

LEONARDO NEDER DE FARO FREIRE para exercer cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-1, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB.

FERNANDO DE SOUZA SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-3, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD.

FLAVIANA PAIVA DA SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-1, na Secretaria de Estado de Governo – SEGOV.

THARSON MOISEIS SOUSA D`AVILA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes – SEE.

DIEGO EXPEDITO MARTINS DE OLIVEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB.

ANTONIA MARIA VIANA RODRIGUES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASD.

IALEY AZEVEDO DA SILVA para exercer o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, referência DAE-2, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo – SETE.