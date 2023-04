Gladson publica mais de 20 novas nomeações nesta quarta; confira os nomes

O Governador Gladson Cameli iniciou a manhã desta quarta-feira (19) nomeando 23 novos cargos comissionados. As nomeações foram publicadas na edição desta quarta, no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os novos nomes irão compor o quadro de secretarias e departamentos do executivo, como a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Gabinete Pessoal do Governador (GABGOV) e na Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).

Confira as nomeações: