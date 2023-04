Gladson publica mais de 20 novas nomeações no DOE; confira os nomes

O Governo do Acre iniciou a manhã desta terça-feira (04) nomeando 21 novos cargos em comissão. As nomeações foram publicadas na edição desta terça no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os servidores foram nomeados para diversas secretarias, como a Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (SEHURB) a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Secretaria de Estado de Governo (SEGOV) e Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASD).

Parte das nomeações foram, ainda, para a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), com cargos em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento.

Veja a lista de nomeações: