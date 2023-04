Gladson tem novo encontro marcado com Lula; saiba o que será tratado na agenda

Os 26 governadores estaduais e um distrital serão reunidos em maio para um novo encontro conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no palácio do Planalto.

O objetivo da reunião é a retomada das obras estaduais pela União e a prioridade de seus investimentos. O governador do Acre, Gladson Cameli(PP), que vai participar da reunião, tem dito que uma de suas prioridades junto ao governo federal é a liberação de recursos para a construção de moradias em todo o Estado.

A relação das obras foi apresentada pelos governos em reunião com o petista no dia 27 de janeiro. A Casa Civil está analisando a lista, para selecionar quais devem ser prioridades.

A retomada de obras com recursos federais nos Estados está sendo chamada de novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), criado nos governos petistas anteriores e que foi paralisado desde a derrubada da então presidente Dilma Rousseff, em 2016. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, diz que “novo PAC” sai em maio e terá participação privada. Boa parte das demandas dos governadores deve ser incluída no pacote do novo PAC, cuja previsão é ser lançado em maio com um novo nome.

O programa terá seis eixos principais, de acordo com Lula: transportes; infraestrutura social; inclusão digital e conectividade; infraestrutura urbana; água para todos e transição energética.