Gladson Cameli visita atingidos por desmoronamento e coloca estrutura de Governo à disposição

O governador Gladson Cameli (PP) esteve na manhã deste domingo, 16, verificando de perto a situação das famílias do bairro Cidade Nova, na rua Salgueiro, Beco Beira Rio, que foram atingidas por desmoronamentos em decorrência da forte chuva deste domingo. Segundo dados da Defesa Civil do Município, seis casas já foram atingidas.

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) anunciou já na manhã deste domingo, 16, que além de terem os aluguéis pagos, os atingidos pelo desmoronamento serão incluídas no programa “1001 Dignidades”, que consiste na construção de casas populares a serem destinadas a quem vive em áreas de riscos. Os atingidos foram encaminhados ao Parque de Exposição Wildy Viana. FOTO: redes sociais de Gladson Cameli

- Publicidade-

O Chefe do Executivo Estadual informou que colocou à disposição toda a estrutura do Governo para atuar em conjunto com a Prefeitura de Rio Branco em socorro às famílias.

“Aproveito para agradecer os trabalhadores da prefeitura, em nome do coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel @coronel_claudiofalcao193, que desde cedo avaliava as casas e socorria os moradores da área de risco. Estamos atentos à situação de todas as 61 áreas da capital afetadas neste momento”, afirmou.