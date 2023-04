Globo News erra na geografia e coloca o Acre na região Sul do Brasil

Durante uma reportagem sobre demarcação de terras indígenas, um erro na arte exibida que, aparentemente, passou “despercebido”, colocou o Acre na região Sul do Brasil, mais especificamente, no estado do Rio Grande do Sul.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, nesta sexta-feira (28), o acampamento Terra Livre, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde estão acampados há uma semana indígenas de várias etnias de todo o país, inclusive do Acre.

Na visita, Lula prometeu a volta de demarcação de Terras Indígenas e um dos povos beneficiados será os Araras do rio Amônia, no Alto Juruá, no Acre, que aparece na reportagem da GloboNews, como Terra 1.

O erro também foi publicado no Twitter e um internauta pede a correção do mapa, em que o Acre aparece no lugar do Rio Grande do Sul. “Corrige o mapa que Rio dos Índios fica em RS e não em AC @GloboNews”.

Nas artes exibidas com os mapas do estados, o Acre apareceu no lugar do Rio Grande do Sul, com a Terra 3 Rio dos Índios e também no lugar correto, com a Terra 1 Arara do Rio Amônia.