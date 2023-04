Glória Perez usa microblog para responder internautas sobre críticas e elogios na novela “Travessia”

A escritora acreana Gloria Perez, autora de várias novelas de sucesso e atualmente no ar com o folhetim “Travessia”, na Rede Globo de Televisão, usou sua conta no Twitter, nesta sexta-feira (28), para responder críticas e elogios de espectadores por causa de uma cena. “Travessia” vem sendo alvo de críticas na internet e desta a vez foi por conta de uma cena de Brisa (Lucy Alves) dançando na chuva, após ser impedida de visitar o filho, Tonho (Vicente Alvite), no hospital.

Gloria Perez usou o Twitter para comentar o assunto e responder aos críticos, mostrando que a cena que foi ao ar não foi escrita por ela. “Respondendo a todos de uma vez: a dança da Brisa na frente do hospital foi improviso. Acontece”, afirmou ela, antes de publicar o roteiro da cena no Instagram. E ela continuou debatendo:

“Acontece? Nunca vi dançar em frente o hospital com filho internado, como acontece D. Glória?”, disparou uma internauta, sendo respondida logo depois pela autora: “Eu também não…”. Logo depois, outra usuária do microblog comentou: “Glorinha eu só não entendi a dança porque ela tava com o filho no hospital. Mas tudo bem… tava escrito”. Gloria, então, esclareceu: “Não, não estava escrito. Foi improviso”.

Houve também quem elogiasse: “Cena maravilhosa! Todas as cenas deles foram lindas. A história deles é linda. Brisa estava ali, num momento de explosão. Os pingos da chuva representaram um sinal bom e ela se entregou. Daí vem Oto (Romulo Estrela) como resposta para a intuição dela. Foi lindo! Sensibilidade é algo necessário”, afirmou uma. “Achei impactante demais, Glorinha. Deu pra sentir a sensibilidade e a emoção da personagem!”, declarou outra.

No capítulo em questão, Brisa passou por vários perrengues. Além de ter sua bolsa rouba, viu o filho ser atropelado por uma bicicleta. Ao tentar ver o menino na unidade de saúde, foi impedida por Ari (Chay Suede) e Núbia (Drica Moraes).

Na sequência, a maranhense vai para a área externa do hospital, desolada, e começa a dançar na chuva. Para estranhamento maior dos telespectadores, Bia (Clara Buarque) decide, então, ligar para Oto e falar sobre o assunto com ele, realizando um reencontro do ex-casal.