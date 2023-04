Governador Gladson Cameli visita abrigo neste Domingo de Páscoa

O governador Gladson Cameli (Progressistas) esteve neste domingo, 9, na Escola Estadual Heloísa Mourão Marques, em Rio Branco (AC). Há quase duas semanas, o local serve de abrigo para 16 famílias atingidas pela enchente do Rio Acre.

Cameli aproveitou a oportunidade para conversar com as pessoas e deixar um mensagem de esperança. “A Páscoa é o renascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão passando dias difíceis, mas tenho certeza que o pior já passou. Não tenho dúvidas que vamos superar tudo isso”, declarou o governante.

Moradores do bairro Palheiral, Neuricélia Alves e os cinco filhos tiveram a residência alagada. A dona de casa está abrigada na escola e agradece toda ajuda prestada pelo governo do Estado. “Minha família está sendo muito bem tratada aqui. As pessoas aqui são atenciosas, as refeições são de qualidade e eu não tenho nada a reclamar”, afirmou.

Com a descida do nível das águas do rio, a maior das famílias já retornou para casa. De acordo com a presidente da Agência de Negócios do Acre (Anac), Waleska Bezerra, órgão que coordena o abrigo, a escola será desocupada ainda hoje.

“Toda os servidores da Anac se empenharam muito nestes dias para dar todo o suporte a estas pessoas. Agora, estamos concentrados nesta volta segura para casa e a nossa expectativa é que todas as famílias retornem esta tarde”, explicou.