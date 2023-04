Governo avança na construção da ponte do Segundo Distrito de Sena

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), está trabalhando na fabricação das vigas longarinas pré-moldadas da ponte que liga o Segundo Distrito ao Centro de Sena Madureira.

De acordo com a engenheira do Deracre, Thalia Kamila Gomes, os serviços da etapa de infraestrutura e mesoestrutura da ponte foram concluídos e, em fase de superestrutura, estão sendo fabricadas, no pátio do Segundo Distrito, as vigas longarinas pré-moldadas (estrutura longa na qual será apoiado o tabuleiro da ponte).

“Foram fabricadas dez vigas longarinas pré-moldadas, estamos terminando a forma da 11ª viga, para dar início à concretagem, do total de 20 vigas, que em breve devem ser içadas e concretadas no tabuleiro da ponte”, relatou.

Além disso, a engenheira destaca que, no centro de Sena Madureira, em breve deve ser realizado o lançamento das vigas pré-moldadas, com a chegada da treliça lançadeira para iniciar o lançamento das peças da ponte.

Orçada em R$ 36 milhões, a estrutura principal da ponte terá 200 metros e uma extensão total de 232 metros, com as rampas de acesso. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado, no intuito de garantir maior e melhor mobilidade para mais acreanos.