Governo capacita 35 policiais para atuar como instrutores do Proerd

O Governo do Acre deu início na manhã desta segunda-feira, 17, ao curso de formação de 35 policiais que serão habilitados para atuarem no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A capacitação terá duração de duas semanas e será promovida pela Polícia Militar do Acre (PMAC).

Três militares de Minas Gerais e sete do Amazonas atuarão como instrutores durante as 80 horas de capacitação. Os policiais terão noções de segurança pessoal e bullying, além de estudar comunicação, tomadas de decisão e ferramentas de abstenção de drogas e violência.

O coronel Luciano Dias Fonseca esteve presente no evento e destacou que a formação de instrutores do Proerd é importante para a disseminação dos princípios de prevenção e na construção de um ambiente escolar mais saudável e seguro.

“A tríade família, polícia e escola é o ponto de partida para que nossas crianças tenham uma educação preventiva eficiente, e este curso, realizado com apoio dos parceiros de outros estados, vai fazer toda a diferença”, ressalta.