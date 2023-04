Governo disponibiliza canal para denunciar suspeitas de ataques em escolas no Acre

O governo do Estado do Acre solicitou, após as ameaças registradas em perfis fakes nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (10), que a população colabore denunciando qualquer atitude suspeita relacionada ao tema.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a SaferNet Brasil (Associação Civil de Direito Privado) e as Secretarias de Segurança, criou um canal exclusivo para recebimento de informações de ameaças e ataques contra as escolas.

O canal é uma das ações da Operação Escola Segura, que visa coibir ataques às instituições de ensino. Para denunciar, basta acessar o link do site: (clique aqui).

As denúncias serão todas anônimas e as informações mantidas em sigilo. O usuário não precisará se identificar.

Nos casos de emergência, o denunciante pode entrar em contato com o 190 ou se encaminhar até a delegacia de polícia mais próxima.

O Estado anunciou que tem intensificado as ações de segurança visando coibir os casos de violência na rede estadual e privada de ensino. Além disso, ressaltou que também solicitou reforço em locais onde há atividades com crianças e adolescentes, como as escolinhas, as praças e outros espaços de lazer.