Governo distribui 20 toneladas de peixes às famílias atingidas pelas enchentes no Acre

O governo do Acre lançou na última quinta-feira (06), o Programa Peixe no Prato Solidário, que tem como objetivo entregar 20 toneladas e pescado para as famílias dos municípios atingidos pelo transbordamento dos rios e igarapés.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Agricultura (Seagri) em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi). A famílas da comunidade Vila Maria foram os primeiros a serem beneficiados com os alimentos. Uma tonelada de peixes foi entregue para aproximadamente 85 famílias atingidas pela enchente do Igarapé São Francisco.

O governador Gladson Cameli participou da entrega e diz que o esforço do Estado tem sido para ajudar as pessoas atingidas pelas alagações.

“Acabamos de chegar de uma agenda intensa em Cruzeiro do Sul e estamos aqui estendendo a mão para amenizar a dor destas famílias. Planejamos este programa há menos de uma semana e já iniciamos a entrega dos peixes. O povo está precisando da nossa ajuda e não estamos perdendo um minuto sequer”, afirmou.

Os pescados serão distribuídos também aos moradores de Assis Brasil, Brasileia, Capixaba, Epitaciolândia, Porto Acre e Xapuri. Toda a produção adquirida pelo governo é oriunda, exclusivamente, de piscicultores acreanos. O investimento foi de cerca R$ 500 mil.

Segundo o Secretário da Seagri, Luí Tchê, a compra dos alimentos fortalece, principalmente, o crescimento da economia local.

“Ao mesmo tempo que ajudamos as famílias prejudicadas pelas cheias, também estamos contribuindo com o aquecimento da economia local e contribuindo com o fortalecimento dessa importante cadeia produtiva. Inclusive, demos prioridade, aqui em Rio Branco, aos piscicultores que foram afetados pela alagação”, explicou.