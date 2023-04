Governo do Acre abre edital de apoio para pesquisadores; valor chega a R$70 mil

O Governo do Acre, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC) e em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), abriu edital de apoio à pesquisadores do Programa de Infraestrutura para Jovens Pesquisadores.

O edital tem como objetivo a prestação de ajuda financeira para o desenvolvimento de projetos de pesquisas de doutorandos com recursos do Convênio nº 795201/2013.

“Mesmo com a FAPAC em processo de reestruturação, o governo de Gladson Cameli garante apoio aos jovens pesquisadores do Acre, porque sabe que pode sair das mãos deles a ideia inovadora, que pode dar excelência às diversas atividades humanas no Acre”, esclareceu Moisés Diniz, presidente da FAPAC.

O Edital Nº 002/2023 deve apoiar pesquisadores com, no máximo, oito anos de doutoramento e que não sejam bolsistas de produtividade do CNPq. O valor global investido será de R$ 668.393,67.

Serão financiados projetos com valores de até R$ 70 mil, por meio do fomento a projetos que preconizem a aquisição, instalação, modernização ou recuperação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs).

Os candidatos devem realizar a submissão das propostas até 08/05, às 12h (horário do Acre). O Resultado Preliminar será divulgado no dia 07/07. O resultado final será divulgado após a homologação pelo CNPq.

As propostas devem ser apresentadas, exclusivamente via internet, por meio do Sistema SIGFAPAC, disponível no endereço: www.sig.fapac.ac.gov.br.

Para efetivas a inscrição, o candidato deve estar cadastrado no SIGFAPAC.

Para mais informações, entrar em contato com a FAPAC/AC, através do e-mail: [email protected]