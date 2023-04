Conheça duas mulheres indígenas em cargos de destaque no Acre

O Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, traz reflexões sobre a luta contra o preconceito e pela manutenção dos direitos dos povos indígenas. Uma das luta dos indígenas é a elaboração das políticas públicas. Neste ano, o Governo do Acre nomeou este ano duas grandes lideranças indígenas.

Francisca Arara é uma liderança reconhecida nacional e internacionalmente na defesa dos povos indígenas. Arara atua como frente de apoio na Assessoria Especial Indígena no Gabinete do governador Gladson Cameli.

A Diretoria de Povos Indígenas da Secretaria do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas do Acre (Semapi) também tem uma liderança no comando. Nedina Yawanawa também tem representatividade dentro e fora do país.

À Agência de Notícias do Acre, Francisca Arara e Nedina Yawanawa falam sobre o Abril Indígena.

“Com a nossa assessoria, estamos indo em todas as secretarias de Estado, apresentando e explicando o nosso compromisso, as nossas ações e isso é muito importante para que as políticas voltadas aos povos sejam concretizadas de forma unificada. Nós estamos em processo de organização do Fórum Estadual dos Povos Indígenas, que iria ocorrer este mês, mas, por conta da alagação, do acolhimento que demos aos indígenas no abrigo, vai ser realizado em julho”, disse.

A criação da Diretoria de Povos Indígenas, segundo Nedina Yawanawa, era uma reivindicação: “A diretoria tem essa atribuição de trabalhar linhas gerais principalmente voltadas para a questão da gestão territorial e ambiental dos povos indígenas. Dentro dessa linha entram também as ações que já existem e precisam ser retomadas e fortalecidas e a articulação interinstitucional entre as secretarias e o governo federal, e municipais e a governança, que são os instrumentos que garantem a participação dos povos indígenas nas ações em todas as esferas”.

A diretora também ressaltou a importância da participação dos povos indígenas para que as políticas funcionem: “Temos uma tradição e ela precisa ser respeitada. E a partir do momento que o indígena passa a participar das políticas de Estado, as coisas mudam porque eu trago o olhar do povo indígena”.

FUNAI e Ministério dos Povos Originários

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) é presidida pela advogada Joenia Wapichana, sendo a primeira mulher indígena a exercer a profissão no Brasil. Joenia foi nomeada em 1 de fevereiro de 2023 e tomou posse no dia 3 do mesmo mês. Em mais de cinco décadas de existência, esta é a primeira vez que o órgão federal responsável pela política indigenista brasileira será presidido por uma mulher indígena.

Primeira deputada federal indígena eleita pelo estado de São Paulo, a ativista Sônia Guajajara foi escolhida pelo presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a pasta do Ministério dos Povos Indígenas, criada pelo novo governo.

Guajajara é a primeira indígena a ocupar um ministério. Nas eleições de outubro de 2022, a líder indígena teve mais de 150 mil votos válidos e foi eleita deputada federal por São Paulo. Em novembro, Guajajara esteve presente na COP-27 (Conferência do Clima da ONU), no Egito, ao lado de Marina Silva e outras lideranças indígenas, e cobrou a criação do Ministério dos Povos Originários e maior participação dos indígenas no governo.