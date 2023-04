Governo federal anuncia megapacote de concursos com 8,5 mil vagas

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos Esther Dweck deve autorizar nesta semana o primeiro de três blocos de concursos públicos da esfera federal. Oportunidades são para todo o Brasil, com salários que chegam até R$ 23 milcom salários que chegam até R$ 23 mil.

Conforme o Orçamento Federal de 2023, encaminhado no governo passado e aprovado em dezembro de 2022 pelo Congresso Nacional, a previsão é de que sejam abertas 58.867 vagas para provimento e criação, sendo 47.834 para o Poder Executivo, 6.522 para o Judiciário, 520 para o Legislativo, 240 para o Ministério Público da União e 88 para a Defensoria Pública da União.

Segundo Dweck, órgãos com maior déficit de pessoal serão priorizados. “Várias áreas estão com dificuldade. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso”, disse a ministra da Gestão em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Os cargos serão para os níveis médio e superior, com salários de até R$ 23.563,79. As vagas devem ser espalhadas pelo Brasil, com oportunidades para o Distrito Federal e outros estados.

O anúncio foi feito em evento dos 100 primeiros dias do governo Lula. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também aproveitou a ocasião para confirmar a realização de concurso público para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). “Vamos convocar aqueles que fizeram concurso público e estavam na reserva, de forma emergencial. Isso é um grande reforço para essa área que foi completamente exaurida”, disse a Marina Silva em entrevista à emissora CNN.

Durante o evento, o presidente Lula enfatizou a necessidade da contratação para a área do meio ambiente. “A Marina Silva está em uma fase de montar o que foi desmontado. Desde contratar gente até equipamento para que possamos voltar a ter um padrão de fiscalização que tínhamos há dez anos”, apontou.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também confirmou a realização de concursos públicos. De acordo com ela, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Receita Federal serão órgãos contemplados pelo pacote a ser anunciado por Dweck. O anúncio da ministra do Planejamento foi feito durante uma aula magna no câmpus de Araraquara da Unifesp. “Vai ter concurso para o IBGE, concurso para o Ipea, concurso para auditores, concurso para a Receita”, afirmou.

Tebet afirmou, ainda, que a autorização dos concursos federais ocorrerá em duas fases, mas não confirmou quais órgãos serão contemplados no primeiro grupo. “Não sei quem fica na primeira leva ou na segunda leva, mas já tem uma lista ali.” Na ocasião, a ministra reforçou que o tema está em estágio avançado e que detalhes devem ser divulgados em breve por Dweck.