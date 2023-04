Governo Federal deve enviar R$17 milhões para cidades do Acre atingidas pela enchente

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, confirmou nesta sexta-feira (7), que o Governo Federal liberou aproximadamente R$ 17 milhões em recursos para ajuda humanitária nos municípios acreanos atingidos pelas cheias dos rios e igarapés.

A informação foi confirmada após conversa de Jorge Viana com o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e com a chefia da Defesa Civil Nacional.

Em suas redes sociais, o presidente da ApexBrasil explicou que o valor será enviado direto para as prefeituras dos municípios atingidos.

“São perto de 17 milhões, dinheiro do governo do presidente Lula que vai direto para as prefeituras, aliás, parte já está com elas. É ajuda humanitária para ser usada na alimentação, compra de colchão, material de higiene e no socorro às vítimas dessa tragédia. São itens muito importantes para as pessoas numa hora de tanto sofrimento que as famílias vivem, né?”

Viana destacou, ainda, os valores já enviados pelo Governo Federal para as cidades afetadas pelas enchentes. Confira:

Total: R$ 11.443.767,30 para ações de assistência humanitária, sendo;

R$ 6.238.550,40 para Brasiléia,

R$ 685.921,80 para Epitaciolândia

R$ 1.493.979,00 para Rio Branco

R$ 306.896,00 para Xapuri

R$ 805.558,60 para Assis Brasil

R$ 1.912.861,50 para Porto Acre

Ainda de acordo com Jorge Viana, nos próximos dias serão repassados mais R$ 5.791.900,11 para Rio Branco, totalizando mais de R$ 7 milhões de reais em recursos.

Mais de treze mil pessoas foram afetadas pelas cheias dos rios e igarapés nestes municípios.