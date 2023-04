Governo Federal reconhece situação de emergência em Porto Acre; entenda

O Governo Federal reconheceu a situação de emergência decretada pela Prefeitura de Porto Acre por conta da cheia do rio Acre, que atingiu centenas de moradores do município. A portaria foi publicada nesta quinta-feira (6) no Diário Oficial da União (DOU), assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil substituto, Wesley de Almeida Felinto.

O decreto de situação de emergência em Porto Acre, com validade de 60 dias, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no final de março e foi republicado por incorreção na edição dessa segunda-feira (3). Para declarar a emergência, a prefeitura do município considerou que várias famílias ficaram desabrigadas devido às cheias dos rio Acre e Andirá.

Segundo o decreto, as comunidades do Projeto de Assentamento (PA) Tocantins e PA Bandeirantes chegaram a ficar sem acesso terrestre e as plantações ficaram debaixo d’água. Ao todo, oito cidades acreanas decretam situação de emergência devido a inundação de rios e igarapés, entre elas Rio Branco, Brasiléia, Xapuri, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira, Porto Acre e Capixaba.

Além da situação de Porto Acre, o Governo Federal reconheceu também a situação de emergência decretada pelas prefeituras de Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri por causa da cheia do rio Acre, que atingiu diversos moradores.

Em 25 de março, o Governo Federal também reconheceu a situação de emergência em Rio Branco, em decorrência das fortes chuvas e pela consequente cheia de igarapés da região.