Governo inspeciona fase final das obras no Museu dos Povos Acreanos

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), inspecionou nesta sexta-feira, 14, os serviços finais da reforma e ampliação do futuro Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco. A fase de acabamento da obra está a topo vapor.

A vistoria também foi realizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e a Fundação Elias Mansour (FEM), responsáveis pela execução, e representantes da Secretaria de Planejamento (Seplan). A Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac) acompanha todas as ações.

O Museu dos Povos Acreanos será entregue em breve pela pasta de Obras Públicas à FEM, a qual irá administrar o espaço. De acordo com o presidente da fundação, Minoru Kinpara, a obra será uma conquista muito grande para a cultura, tanto para os fazedores quanto para a população do Acre.

“A cultura tem vários aspectos, como a identidade e o movimento. Este museu reflete a nossa história, os nossos valores e os nossos princípios. A partir da orientação do governador Gladson Cameli, há um esforço coletivo para entregar o espaço adequado para receber pessoas de todo o Brasil e do mundo. Todos saem ganhando: a cultura e a população”, frisou Kinpara.

O gestor da Seop, Glauber Mappes, esteve no local junto ao diretor de Projetos, Esterferson Rocha, e ao fiscal da obra, Denis Amorim.

“As últimas vistorias consistem na verificação dos acabamentos da obra, para que possamos entregar o prédio, atendendo de forma eficiente e confortável a todos os visitantes. O objetivo também é assegurar a celeridade nos serviços”, ressaltou Amorim.

No total, a obra do Museu dos Povos Acreanos está orçada em R$ 34 milhões. Os investimentos contam com recursos próprios do Estado e do Banco Mundial.