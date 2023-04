Governo investe R$ 3 milhões em máquinas para execução de melhorias em ramais do Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), representado pelo presidente interino da autarquia, Sócrates José Guimarães, se reúne na manhã desta segunda-feira, 10, com o governador Gladson Cameli, para entrega de máquinas e equipamentos que serão utilizados na manutenção de estradas vicinais.

“O Deracre não para e temos trabalhado para garantir a trafegabilidade das estradas vicinais e ano passado avançamos bastante com mais de 3 mil quilômetros de ramais recuperados em todo o Acre. Além disso, construímos mais de 300 pontes em madeira”, destacou o presidente interino da autarquia, Sócrates José Guimarães.

A solenidade de entrega do maquinário deve ser realizada às 10h da manhã no pátio da sede do Deracre, em Rio Branco. O evento deve contar com a presença do governador Gladson Cameli.

Os investimentos realizados pelo governo chegam a 3 milhões e vão contemplar vários municípios. Serão entregues, oito camionetes, quatro caminhões e um caminhão comboio para abastecimento.

Segundo Sócrates Guimarães, em 2022, a destinação do maquinário possibilitou a recuperação de 3 mil km de ramais no Acre.

“É um momento muito importante para o Departamento, a entrega de mais máquinas e equipamentos que vão atuar nos ramais e nas demandas da autarquia e o governador está comprometido com as famílias que necessitam de mais acesso”, afirmou o presidente interino.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Regional do órgão, Tony Roque, o Estado tem garantido melhorias na trafegabilidade do produtor rural. “Temos dado assistência às famílias nas estradas vicinais, levando mais acesso e dignidade para a população da zona rural”, destacou.

O programa Ramais do Acre é uma iniciativa do Estado, em parceria com as prefeituras, para o melhoramento e recuperação de estradas vicinais.

O objetivo é criar condições necessárias para o fortalecimento do agronegócio, escoamento da produção agrícola e garantir o acesso das comunidades aos meios urbanos e a benefícios como educação e saúde.