Governo realiza inspeção na Gameleira e informa que área será isolada 

Nesta terça-feira (25), a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) fez mais uma inspeção no Calçadão da Gameleira, no Segundo Distrito da capital acreana. Um processo de erosão foi detectado no local.

A Defesa Civil de Rio Branco pediu a interdição parcial do trecho danificado após a cheia do Rio Acre. A fissura no local chega a cerca de 30 metros. Está previsto que os serviços preventivos de contenção da Gameleira e recuperação do calçamento iniciem até sexta-feira.

- Publicidade-

Com as vistorias iniciais, as equipes técnicas analisam os danos. O laudo definitivo deve ficar pronto nas próximas duas semanas, após uma secagem maior da área. A vistoria indica que deverá ser realizada uma ação emergencial de remoção do material escorregado.

“As equipes estão trabalhando intensivamente neste laudo de avaliação. Já temos os primeiros diagnósticos e, na sexta-feira, faremos um isolamento maior na área para evitar que as pessoas tenham acesso à parte isolada pela Defesa Civil Municipal”, ressaltou o diretor de Projetos da Seop, Esterferson Rocha.

Segundo informações, o governo tem o objetivo de restituir toda a estrutura do Calçadão, como um dos principais pontos turísticos de Rio Branco. “Estamos desenvolvendo o projeto de revitalização completa da Gameleira. Em breve começaremos a captação de recursos para os investimentos de recuperação deste patrimônio histórico”, disse o diretor da Seop.