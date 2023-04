Governo realiza inspeção no Parque de Exposição para iniciar obras da ExpoAcre 2023

Nesta quarta-feira (26), a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) realiza inspeções no Parque de Exposições, localizado no Segundo Distrito de Rio Branco, com o intuito de já iniciar o planejamento para a ExpoAcre 2023.

A vistoria contou com a participação de outros órgãos como o Departamento de Estrada de Rodagens do Acre (Deracre) que vai fazer parte dos serviços de infraestrutura, a previsão é que as obras devem começar em breve.

“O objetivo final é deixar o espaço lindo, adequado e acessível para poder ter esse encontro anual que agrega as famílias. Para isso, temos que garantir toda a infraestrutura”, disse o chefe do Departamento de Projetos da Seop, Flávio Soares.

A maior feira agropecuária do Acre é muito esperada pela população e conta múltiplos eventos, este ano, a ExpoAcre traz atrações nacionais, como Mari Fernandes, Zé Vaqueiro e Zé Neto e Cristiano e outros.