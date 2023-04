Governo se pronuncia após deputado denunciar situação de delegacia no interior do Acre

O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos), usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na sessão desta quarta-feira (05), para denunciar a infraestrutura da única delegacia do município de Brasiléia.

Tadeu expôs ainda que após a cheia que atingiu o município, servidores da delegacia teriam reformado a estrutura do prédio por conta própria e pediu para que o Governo do Estado tomasse providências.

Ainda nesta quarta-feira, por meio de nota, o diretor-geral da Polícia Civil, delegado José Henrique Maciel, informou que assim que a água invadiu a estrutura do local, o Governo agiu rápido, retirou os móveis e realocou os atendimentos à delegacia do município vizinho, em Epitaciolândia.

A nota diz ainda que a decisão de servidores terem feito um mutirão para limpeza e reforma do prédio, não tem ligação com a omissão do Estado.

“Tão logo as águas baixaram, alguns policiais de Brasiléia decidiram por conta própria e de comum acordo colaborar com a equipe de manutenção e limpeza, visando acelerar no processo de retomada do prédio para dar continuidade aos trabalhos. O que houve foi um mutirão espontâneo dos policiais e demais servidores, no sentido de uma limpeza e alguns reparos no prédio da delegacia, por ocasião do retorno dos equipamentos e do mobiliário, em razão da cheia ocorrida naquele município. E que o material utilizado nesse mutirão foi disponibilizado pela instituição”, explica trecho da nota.

O Governo finalizou dizendo que sempre esteve à disposição da coordenação regional da Polícia Civil para prestar o apoio que fosse necessário. A direção informou ainda que já existe um planejamento da gestão em relação às reformas e ampliação das delegacias do Estado, em especial na de Brasiléia.