Gracyanne Barbosa usa fio-dental e abre as pernas no limite encostada na parede

Haja coração! Gracyanne Barbosa, influenciadora digital, coach fitness e modelo, voltou a exibir toda a sua flexibilidade e, claro, levou os fãs à loucura com a aberta que consegue realizar na tarde desta quarta-feira (12).

“Hoje vim dividir com vocês, um pouquinho sobre o meu treino de flexibilidade. Todos os dias leio “nossa como você é alongada queria mas não consigo”… E quando leio esses comentários, lembro o quanto é difícil pra mim também, o que faz a diferença e muda o sentido de tudo, é a DEDICAÇÃO!”, disse Gracyanne Barbosa.

- Publicidade-

“A dedicação é aquilo que me impulsiona, quando acho que não vou conseguir, quando o cansaço, a preguiça ou o desânimo vem, nem sempre consigo, mas nunca desisto! Se você colocar o seu querer e dedicação à frente de tudo, nada e ninguém vai te impedir de progredir. Tenha atitude, coragem, seja constante! Ser constante é decidir seguir mesmo que isso implique ir contra seus pensamentos”, finalizou a musa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ – (@graoficial)

Gracyanne Barbosa revela qual foi a parte mais difícil de entrar na vida fitness

Durante entrevista cedida à revista Quem, Gracyanne Barbosa revelou qual foi a parte mais complicada de entrar de vez para a vida fitness. Segundo a musa, a rotina sempre é algo mais complicado.

“Sem entender muito [sobre a nova rotina], poucos recursos, sem grana, sem personal, não conseguia fazer dieta como deveria, não tinha dinheiro para pagar academia, a mulher não tinha espaço na musculação, tudo era motivo de estranheza”, disse Gracyanne Barbosa.

A celebridade ainda aproveitou para dar uma dica aos fãs: “Gente, eu sou zero ligada na balança. Eu me ligo mais no espelho, nas roupas, se eu gosto do que vejo. Às vezes, me peso, porque vocês perguntam [o peso], e sai assim [na mídia] ‘Gracyanne está assustada’, mas não tem nada disso. Eu não me ligo. Esquece a balança”.