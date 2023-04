Gretchen revela motivo para não comparecer ao aniversário ‘ostentação’ de Bia Miranda

A ex-fazendeira Bia Miranda celebrou seu aniversário de 19 anos com uma festa cercada de famosos, na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo. A jovem, que ficou conhecida por ser neta de Gretchen durante a sua participação no reality show da Record TV, em 2022, não economizou no evento, cujo tema foi ‘ostentação’.

Apesar de famosa por ser neta da rainha do rebolado, Gretchen não compareceu à festa, o que levantou suspeitas de desentendimento entre as duas.

não compareceu à festa, o que levantou suspeitas de desentendimento entre as duas. Em entrevista ao portal Splash, publicada nesta terça-feira (18), a cantora desfez os burburinhos e explicou sua relação com Bia.

Ela revelou que as duas decidiram manter contato longe das câmeras.

“Nós estamos nos falando desde que ela saiu de ‘A Fazenda’. Porém, não queremos que a nossa relação seja pública. Preferimos assim, como está, para que ninguém fique especulando ou dando opiniões que não são verdade sobre nós” , declarou a mãe de Tammy .

, declarou a mãe de . Sobre o aniversário, a artista explicou que não foi à festa porque está Portugal no momento.

no momento. Gretchen teria dito, ainda, não querer mais falar sobre a relação com a neta, apesar de desejar o melhor para a ex-Fazendeira .

. “Quero que ela realize todos os sonhos, que seja feliz, que seja uma mulher empoderada e independente. Que seja livre de traumas e preconceitos. É só o que eu desejo”, finalizou.

Confira o look de Bia Miranda na festa: