Grupo Energisa promove roda de conversa entre diretores e jornalistas do Acre

Na tarde da última quinta-feira (6), o grupo Energisa realizou uma conversa entre os diretores e os profissionais da imprensa acreana, em alusão ao Dia do Jornalista, celebrado nesta sexta-feira (7). Além do bate-papo, foi divulgado uma ação em homenagem aos profissionais: um workshop sobre ChatGPT e jornalismo.

O engenheiro Ricardo Xavier, diretor-presidente da Energisa Acre, esteve presente no encontro e contou sobre trajetória na empresa, que faz parte há 18 anos, além de agradecer a parceria com os veículos de comunicação, como rádio, televisão e sites de notícias.

- Publicidade-

“Eu acho que a gente depende muito da imprensa, pela questão das informações, de divulgação das informações. A gente faz um serviço também muito voltado à população com os nossos clientes, às vezes a falta de conhecimento a falta de informação gera um desconforto desnecessário em alguns pontos e a imprensa nos ajuda”, disse.

O diretor-presidente também falou sobre a importância da proximidade e do diálogo com a imprensa, que é responsável por levar as informações para todo o estado. “É importante que as pessoas conheçam os pontos de reclamação e os pontos de solicitação, que muitas vezes chega para vocês para chegar na gente”, acrescentou.

Antônio Matos, diretor técnico comercial da Energisa Acre também participou da roda de conversa com os profissionais da imprensa.

Energisa no Acre

Energisa tem 118 anos de existência e no Acre, com uma área de concessão de 164 mil/km2, com 286 mil clientes e 71 mil clientes de baixa renda (dados de outubro de 2022). No Acre, o grupo tem 19 subestações e 22 mil km de extensão de linhas de distribuição. Segundo o diretor-presidente, no estado há veículos adaptados para a realidade do interior do Acre, com carros canadenses e profissionais capacitados para conduzi-los.

De acordo com o diretor-presidente, em quatro anos foram investidos R$ 1 bilhão. “A Energisa fez um investimento de R$1 bilhão em quatro anos, enquanto a EletroAcre não investiu esse valor nem em 10 anos. Foram esses investimentos que ajudaram na qualidade da energia, como na diminuição de quedas”, explicou.

Além disso, desde 2019, foram inauguradas 4 subestações e outras 3 estão sendo construídas com previsão de entrega neste ano e também em 2025. O principal município que a Energisa busca implementar uma subestação é Cruzeiro do Sul, que tem 28 mil clientes. No município, a energia ainda é derivada de termoelétrica, produzida pela queima de combustíveis fósseis. Segundo o diretor-presidente, é queimado, aproximadamente, 1 milhão de litros de diesel por dia.

Durante o bate-papo, o diretor-presidente afirmou que é importante que os clientes façam as reclamações diretamente nos serviços da Energisa, como o WhatsApp, aplicativo ou site, para que a empresa fique ciente de qual local está com interrupção no serviço.

“O nosso Centro de Operação detecta uma região sem energia, mas quando é apenas uma ou duas casas, não é detectado, as equipes são enviadas após a reclamação da falta de energia”, explicou.

Visita guiada

Ainda durante a tarde da última quinta-feira (6), a Energisa promoveu uma visita guiada pelos setores do prédio, apresentando cada espaço responsável pela distribuição de energia, além de mostrar os veículos, principalmente o defender, um novo veículo canadense que leva as equipes à lugares com maior dificuldade de acesso.

Veja fotos: