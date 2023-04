Guerra de facções: tiroteio provoca terror em escola militar de Rio Branco; VÍDEO

Moradores do Conjunto Habitacional Cidade do Povo e alunos do Colégio Militar Wilson Barbosa, como também da Escola Ester Maia de Oliveira, viveram momentos de pânico na manhã desta terça-feira (25), após ataques de membros de uma facção criminosa nas quadras 6 e 9 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo apurado pela reportagem até o momento, cinco faccionados estavam a pé nas quadras 6 e 9, em busca de matar rivais, sendo que todos estavam com armas de fogo e dispararam várias vezes contra várias residências, que possivelmente seriam seus “alvos”.

Durante o ataque, vários alunos, pais de alunos e moradores da comunidade chegaram a entrar correndo dentro da Escola Militar e pedirem ajuda, para não serem vítimas de bala perdida. Na correria, uma idosa acabou passando mal e teve que ser levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo.

Rapidamente o fato foi comentário na Cidade do Povo e os pais desistiram de levar seus filhos ao colégio na parte da tarde por medo. Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados e realizaram uma ronda ostensiva na região e ainda conseguiram ver os bandidos fugindo por uma área de mata que leva até o ramal da Castanheira, no bairro da Vila Acre. Ninguém foi preso até o momento. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil da 2° Regional que fica instalada na Cidade do Povo.