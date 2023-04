Gusttavo Lima é anunciado como garoto de programa em site pornô

Fotos de Gusttavo Lima estão sendo utilizadas de forma criminosa em um site francês de acompanhantes de luxo. As imagens estão sendo usadas como se ele se chamasse Victor e oferecesse serviços como garoto de programa em Paris.

O site utiliza fotos do perfil de Gusttavo Lima no Instagram, incluindo imagens do cantor na academia e de sunga na piscina, para apresentar o perfil do falso garoto de programa. Há ainda um número de telefone para contato e contratação do atendimento.

