Helen Ganzarolli confirma que levou golpe do ex-marido: “Não estou bem”

“Não estou bem, não esperava, e isso está só se agravando. Foi um golpe, e eu sou uma vítima. Eu sempre trabalhei honestamente, sempre procurei andar na linha, e isso tá me fazendo mal a cada dia, mas tenho certeza de que vou conseguir me reerguer”, disse ela.

Ainda segundo informações do A Tarde É Sua, Helen pode ter perdido até R$ 2,5 milhões. Atualmente, ela segue como uma das integrantes do Programa Silvio Santos, do SBT.