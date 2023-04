Heloísa Périssé quebra protocolo e assusta Luciano Huck com situação inesperada na Globo

Heloísa Périssé surpreendeu Luciano Huck e acabou provocando uma situação bem inusitada ao disparar um xingamento no Domingão com Huck, da Globo, de ontem (9). Tudo aconteceu quando a famosa chegou no palco para fazer a sua performance na Dança dos Famosos 2023.

A artista soltou o palavrão depois que ela foi questionada pelo apresentador a respeito de uma peça que está em cartaz.

“A Iluminada é uma peça que fala sobre uma mulher que passou por um processo de iluminação e hoje ela é uma coach, ela é uma cuouch. Ele que quis saber. Ela é uma coach do c*”, disparou Heloísa Périssé, que provocou os risos dos presentes no palco.

Assustado, Luciano Huck reagiu: “O que é isso, Heloísa?”. “Está vendo? Eu falei para não falar”, brincou Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo (1978-2021), que é uma das integrantes do dominical.

A convidada, então, decidiu seguir com a sua explicação sobre a produção em cartaz. “Ele me deixou sem saída. Qual é a defesa da Iluminada? Ela diz que se você não for nas suas profundezas, se você não tiver coragem… Ela pensa quem tem c* tem coragem, não pensa quem tem c* tem medo”, completou.

Heloísa Périssé na Dança dos Famosos

Aos 56 anos de idade, a atriz chamou a atenção dos internautas ao aparecer belíssima no palco do programa de Luciano Huck.

No Instagram, ela compartilhou uma foto dos bastidores ao lado do seu dançarina e recebeu muitos elogios. Claudia Abreu, Luciano Huck, Gabi Melim, Ingrid Guimarães, Dani Calabresa, Emanuelle Araújo e inúmeros fãs aprovaram o look da artista.