Homem assedia mulher grávida e é espancado por outros dois homens

Dois homens, de 33 e 27 anos, foram presos por terem espancado outro, 39, perto de um mercado na quadra 1101 do Cruzeiro Novo. O motivo das agressões, na noite dessa terça-feira (4/4), se deu porque o acusado assediou a esposa de um deles, que está grávida.

A ocorrência de vias de fato e tentativa de homicídio foi informada por rádio a policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM), que patrulhavam a região. Foi informado à equipe que um homem de bermuda preta e sem camisa estaria em frente a um restaurante agredindo fortemente um outro rapaz, possivelmente com faca.

Quando o Grupamento Tático Operacional (Gtop 27) chegou ao local, viu o homem de bermuda agredindo a vítima com chutes no rosto. Em seguida, foram dadas as ordens para ele parar e deitar no chão. Testemunhas no local relataram que um outro indivíduo de camiseta amarela e preta também teria participado das agressões. Em seguida, foi dada ordem de parada e ele também foi detido.

Após busca pessoal nos agressores e na região, não foi encontrada a faca. Mas, no local da agressão, os PMs acharam uma pedra suja de sangue e uma garrafa de vidro quebrada que poderiam ter sido usadas nas agressões à vítima.

O local foi preservado e isolado para perícia. Após o atendimento realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), o homem espancado foi encaminhada ao Hospital de Base do DF (HBDF), desorientado e com sinais vitais preservados.