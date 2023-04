Homem careca faz tatuagem de franja e chora ao se olhar no espelho; veja

Gianluca, 26, visitou o estúdio de tatuagem que já conhecia e fez o pedido inusitado a Maria Gina Altobelli, dona da “Gipsy.gTattoo & Piercing” O episódio aconteceu em Lácio, na Itália.

A tatuadora ficou abalada com o pedido de Gianluca, principalmente por perceber que o resultado da tatuagem poderia impactar sua autoestima. Depois que o desenho é finalizado, o homem se olha no espelho e começa a chorar. No entanto, não fica claro se é de felicidade.

Em uma publicação nas redes sociais, Maria explicou que achou estranho o pedido de Gianluca, mas levou em conta o quanto ele sofreu com a queda de cabelo. Mesmo assim, ela disse que ficou impressionada com o próprio trabalho, que levou uma hora para ser concluído.

O vídeo ganhou repercussão na plataforma TikTok, com muitos usuários chocados com a solução incomum para o problema. Alguns o apoiaram e elogiaram a tatuagem, enquanto outros classificaram a atitude como um erro.

