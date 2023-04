Homem desmaia, bate a cabeça e morre na frente da própria casa em Rio Branco

Um homem identificado apenas como Everton Fontenele sofreu mal súbito e morreu em via pública na noite desta sexta-feira (31), na frente da própria residência na rua Aviário, no bairro do Aviário, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, Everton estava caminhando em via pública e, ao chegar na frente de sua casa, começou a passar mal e desmaiou. Ao cair, o homem bateu a cabeça na quina da calçada.

Populares encontraram o homem já caído e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local e os paramédicos, ao perceberem que Everton não respondia aos estímulos e que ele teria sofrido um possível ataque cardíaco, pediram apoio da ambulância do suporte avançado, mas quando Médico chegou ao local, só pode atestar morte a Everton.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. O corpo de Everton foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.