Homem é atropelado enquanto caminhava em estrada em Rio Branco

Um homem conhecido apenas como “Pula” foi vítima de um atropelamento enquanto caminhava em via pública, na noite desta quinta-feira, 13, no KM 3 da estrada do Quixadá, na região do São Francisco, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de populares, a vítima caminhava pelo meio da estrada quando foi atropelada por um carro modelo Parati de cor branca e placa JYD-3092, que trafegava sentido bairro-centro.

- Publicidade-

Segundo populares, o carro tentou fazer uma manobra para não atingir a vítima, mas mesmo assim acabou acontecendo o atropelamento fazendo com que a vítima caísse próximo à ponte do Igarapé Redenção. Após o acidente, o motorista permaneceu no local, chamou a polícia e uma ambulância para prestar socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos à vítima, que teve o quadro clínico estabilizado. Foi necessário entubar o paciente e, após muito tempo de atendimento, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde gravíssimo.

Com o impacto, “Pula” perdeu a consciência na queda, estava com odor etílico, sofreu uma fratura exposta no fêmur direito e um Traumatismo Crânio Encefálico grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local do ocorrido, para recolher informações e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os trabalhos, o veículo foi liberado.