Homem é preso por matar gato com machado e passar o sangue do animal no filho

Uma cena de crueldade animal seguida de violência doméstica, no domingo (2/4), chamou atenção de moradores de Guarapuava (PR). De acordo com informações da Polícia Militar, um homem, de 26 anos, matou um gato de estimação com um machado e, posteriormente, passou o sangue do felino no rosto do filho de 4 anos.

A denúncia foi feita pela companheira do agressor, que relatou à polícia que o homem chegou em casa embriagado e começou a ofender os familiares. Após disparar as ofensas, o homem teria pegado o gato de estimação da família e, com um machado, matou o animal. O agressor ainda passou o sangue do gato morto no rosto do filho do casal.

Ainda em relatos para a polícia, ao tentar tirar a criança do local e defender o animal de estimação, a mulher acabou também sendo agredida com socos e tapas. Mesmo em situação de perigo, a vítima conseguiu acionar a polícia.

Antes de ter a prisão decretada, o homem enterrou o animal em um terreno vizinho e tentou fugir ao ver a chegada dos policiais, no entanto, foi abordado e detido em flagrante.