Homem é preso portando arma de fogo em via pública na Baixada da Sobral

Rian Moreira de Oliveira, 19 anos, foi preso acusado de porte ilegal de arma de fogo na noite desta terça-feira (18), na rua Três de Agosto, no bairro São Sebastião, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um jovem com um volume embaixo da camisa e em atitude suspeita. No momento da aproximação da guarnição, o rapaz não percebeu, não teve tempo para reação e foi abordado.

Durante a revista pessoal, foi encontrado em posse do acusado uma arma de fogo tipo revólver calibre 38 com 9 munições intactas e uma trouxinha de maconha e outra de cocaína.

Diante dos fatos, Rian recebeu voz de apreensão e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com o revólver calibre 38 e as 9 munições intactas, para serem tomadas as medidas cabíveis.