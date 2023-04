Homem fisga arraia de mais de 50kg no Rio Juruá, no interior do Acre

Conhecido como “Véi”, Francisco Jackson da Silva Alemão, de 38 anos, fisgou uma arraia de mais de 50kg durante uma pescaria no Rio Juruá, na última quinta-feira (20), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Um vídeo foi gravado por populares da região em que mostra dois homens carregando o animal.

Véi pesca por hobby. O homem trabalha desde os 15 anos atracando canoas às margens do Rio Juruá e é deste emprego que ele tira o sustento da família. Nesta semana, após pescar a arraia, um conhecido perguntou se ele iria comer o peixe, após resposta negativa, Véi deu o peixe para o conhecido.