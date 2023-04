Homem oferece “mamada fitness” em academia: “Gosto de p** suado”

Um usuário do aplicativo de encontros Grindr chamou atenção na internet após divulgar um anúncio oferecendo “mamadas fitness” em uma famosa rede de academias. Segundo o rapaz, ele descobriu uma forma infalível de “mamar” sem ser pego.

A proposta indecente, de acordo com o anúncio, serve para homens que não são clientes da academia e que possam entrar com ele no esquema de convidados. “Posso levar um convidado por mês e esse mês ainda não levei ninguém! Bora?”, disse.

Logo após o convite, o usuário listou 10 condições para selecionar os candidatos. Dentre elas, a logística para ir e voltar da academia e a exigência de que o convidado faça o treino com ele antes da mamada, além de 40 minutos de aeróbico. “Gosto de pau bem suado”, afirmou.

E você, aceitaria a proposta?