Homem que matou fazendeiro durante sua festa de aniversário é preso no Acre; VÍDEO

O assassino do produtor rural Josimar Oliveira dos Santos, assassinado no último sábado (15) com uma facada durante sua festa de 50º aniversário, no Assentamento Tupá, na zona rural de Xapuri, interior do Acre, está preso e nesta terça-feira (18) está sendo recambiado para o sistema prisional do Acre, em Rio Branco.

Sua prisão fez parte de uma grande operação das polícias civil e militar na zona rural de Xapuri, numa área de difícil acesso. O assassino, cujo nome não foi revelado, fugiu para a mata após concluir o crime, certamente apostando que, dentro da floresta, dificilmente seria encontrado. Se enganou. Sob o comando do tenente PM Roberto Farias, comandante da Polícia Militar em Xapuri, com apoio da Polícia Civil, as forças de segurança não só prenderam o assassino como também mais três pessoas acusadas de lhe ajudar na fuga.

O crime ocorreu após desavenças entre o acusado e a vítima, que haviam discutido dias antes. No entanto, no sábado, quando Josimar Oliveira dos Santos recebia amigos para comemorar seu aniversário, eis que entre eles apareceu seu futuro assassino.

No meio da festa, o homem sacou uma faca e atingiu o desafeto, no pescoço.

O delegado responsável pelas investigações é Erick Maciel, que disse que a prisão ocorreu apesar da distância do local do crime em relação à zona urbana, que fica a 42 quilômetros da cidade de Xapuri e é de difícil acesso.