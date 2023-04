Homem que teria mandado matar fazendeiro no dia do seu aniversário é preso

O suposto mandante do assassinato do pequeno pecuarista Josemar Oliveira dos Santos, assassinado durante a festa de seu aniversario de 50 anos, em uma propriedade de sua família, no Assentamento Tupã, em Xapuri, há 15 dias, foi encaminhado à penitenciaria estadual, em Rio Branco, nesta quarta-feira (27).

Trata-se de um homem de idade nem identidade revelados preso na zona rural nas proximidades do local do crime.

Ele foi preso por agentes da Polícia Civil lotados em Xapuri e foi apontado como a pessoa que decretou a morte do pequeno fazendeiro, cujo executor também já esta preso.

A captura decorreu do cumprimento de mandado de prisão após as investigações apontarem que o suposto mandante teria decretado a ordem para executar Josemar Oliveira. A motivação do crime está sendo apurada.

Já o executor do crime, um homem de 30 anos, capturado em flagrante no dia seguinte ao crime, continua preso. O suposto mandante foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do município e posteriormente foi conduzido para o presídio Francisco Oliveira Conde, em Rio Branco.