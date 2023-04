Homem tem casa invadida e sofre tentativa de homicídio no interior do Acre

O colono Madson Antônio Moura da Silva, 29 anos, teve a casa invadida e conseguiu se livrar do assalto, mas acabou ferido com uma facada, na tarde desta sexta-feira (21). O crime aconteceu na própria colônia da vítima, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da esposa da vítima, o casal estava dentro da residência quando foram surpreendidos por dois criminosos em uma motocicleta, que invadiram a residência e anunciaram o assalto. Os criminosos pediram para as vítimas entregarem as armas de fogo e uma motocicleta, mas não encontraram no local nenhum dos objetos no local e resolveram ir embora sem levar nada.

A dupla já estava voltando para a moto quando Madson mandou os bandidos irem trabalhar e os chamou de vagabundo. Irritados, um dos criminosos voltou, puxou uma faca e desferiu um golpe nas costas da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Uma ambulância do Samu do município foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Madson ao hospital Raimundo Chaar em Brasiléia. Após o paciente ter o quadro clínico agravado, foi necessário ser transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Brasiléia.