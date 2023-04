Homem teria sido morto em carroceria de carro por roubar em área de facção

Weverton Oliveira da Silva, o homem de 32 anos assassinado com um tiro enquanto dormia na carroceria de um veículo, na madrugada de segunda-feira (17), na Rua Valdomiro Lopes, no bairro da Paz, em Rio Branco, foi mais uma vítima da guerra entre facções criminosas com atuação no Acre.

SAIBA MAIS: Homem é morto com tiro no peito enquanto dormia em carroceria de veículo, em Rio Branco

A conclusão é de investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção a Pessoa (DHPP), que já iniciaram as investigações e as primeiras informações são de que o crime foi motivado por um acerto de contas entre faccionados.

A polícia já dispõe de informações de que Weverton Oliveira da Silva era usuário de entorpecentes, além de viver na rua. Para sustentar o vício, de acordo com a Polícia Civil, ele cometeria pequenos furtos e roubos, com o uso de uma arma branca. Weverton possuía várias passagem pela polícia pela prática de pequenos furtos na região.

A facção que domina o bairro já havia avisado, inclusive em inscrições em muros, que quem cometesse crimes no local, seria punido com a morte. Weverton, ao que parece, não levou as advertências a sério.

Ele morreu quando foi surpreendido por um homem ainda não identificado que o alvejou a tirosao encontrá-lo dormindo na carroceria de um pampa estacionado na frente de um pequeno comércio, na rua principal do bairro.

A Polícia Civil ainda não tem informações sobre a identidade do criminosos.