Homem viraliza ao dizer que faz chuca de 3 horas: “Dou 4 dias direto”

Quem é adepto do sexo anal está familiarizado com a chuca, técnica de lavagem intestinal feita para evitar acidentes durante a penetração. Contudo, um homem levantou polêmica ao viralizar no Twitter afirmando que faz três horas de chuca para, segundo ele, “limpar até a alma”.

Além de ostentar o longo tempo que leva para fazer a chuca, o usuário ainda afirmou que a demora no procedimento faz com que ele fique mais tempo sem se preocupar com a limpeza intestinal. “Dou quatro dias direto sem me preocupar”, garantiu. Eu tô sem palavras com essa pic.twitter.com/qQWA4SIXtN — Érick Bradshaw (@erickbezerracs) April 17, 2023 - Publicidade- Nos comentários, além de piadas, os internautas apontaram que a técnica seria inútil, uma vez que nestes quatro dias ele vai se alimentar e viver normalmente. Logo, seu organismo produziria fezes de qualquer forma. É seguro fazer muita chuca? Apesar de parecer uma lógica simples (quanto mais chuca, menos chances de “cagar no pau”), na prática não é assim que funciona. Não é recomendado que a frequência do “método” seja muito grande. De acordo com a fisioterapeuta pélvica Daniele Varela, fazer chuca demais pode causar modificações na microbiota do reto, causando inflamação na mucosa. “Os riscos vão de doenças anorretais e fissuras anais até hemorroidas mais permanentes, além de alterar o fluxo intestinal”, alerta. Para quem quiser higienizar a região com mais frequência, a especialista indica uma lavagem mais simples, utilizando o dedo, fazendo uma limpeza superficial no esfíncter anal.