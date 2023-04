Horóscopo 2023: confira a previsão de hoje (09/04) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Alto astral, alegria e humor animarão a festa nas celebrações de hoje. Não deixe a energia cair com fantasias negativas ou julgamentos precipitados. Bom mesmo será deixar o dia fluir sem expectativas e alimentar a alma em sintonia com a sabedoria espiritual. Aprofunde amizades e participe de um grupo seleto. Videochamadas despertarão fortes emoções. Fortaleça vínculos!

Touro (21/04 – 20/05)

Mergulhe nos sentimentos e aumente a sintonia com a espiritualidade nas celebrações de hoje. Um clima íntimo inspirará troca de confidências e emoções profundas nos encontros de hoje. Descubra segredos, investigue os mistérios da vida e visualize as mudanças que deseja para o futuro. O domingo revelará sonhos e intenções. Finalize um longo ciclo e desenhe novos planos.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Carinho e empatia intensificarão os encontros de hoje. Expresse os sentimentos com mais emoção e aprofunde uma relação especial. O caráter sagrado estará presente nas comemorações deste domingo. Acredite nos sonhos e aumente a sintonia com o lado mágico da vida. Milagres acontecem, basta ter fé e seguir o coração. Amor em nova dimensão!

Câncer (21/06 – 22/07)

Prazeres gastronômicos, empatia e carinho nos encontros e interações garantirão um clima gostoso nas celebrações deste domingo. Assuntos de trabalho e de saúde também estarão presentes desaconselhando exageros. Evite se cansar demais em compromissos sociais. Escolhas serão mais exigentes nesta fase de conquistas pessoais e de evolução da carreira.

Leão (23/07 – 22/08)

Conversas num tom íntimo com os filhos, par e encontros de hoje aprofundarão vínculos importantes em sua vida. Aposte no humor e mudança de comportamento para lidar com as diferenças. Projetos para o futuro ganharão forma. Aproveite as celebrações deste domingo para somar forças com pessoas queridas e espalhar energias positivas por onde passar.

Virgem (23/08- 22/09)

Lindas lembranças despertarão saudades de alguém do passado ou da família. Antigas histórias virão à mente carregadas de emoção. Reúna pessoas queridas em casa ou faça vídeo-chamadas e encurte distâncias com quem está longe. Empatia, confiança e clima mágico envolverão os encontros e interações de hoje. Desejos de mudança ficarão mais fortes.

Libra (23/09 – 22/10)

Orçamento curto não permitirá extravagâncias. Demonstre seu afeto com gestos carinhosos nas celebrações deste domingo e aprofunde vínculos especiais. Valerá também se preparar para o aumento de demandas da próxima semana e não fugir muito da rotina. Mudanças exigirão esforço e determinação. Planeje estratégias de trabalho e invista num futuro estável.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Gestos generosos marcarão os encontros de hoje. Embarque no espírito sagrado das celebrações deste domingo e dê leveza às relações. Palavras carinhosas serão mais importantes do que ter razão em discussões. Aposte em maior receptividade, empatia e aceitação das diferenças. Planeje uma viagem com antecedência. Clima mágico no amor!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Com Lua em seu signo, espere por emoções fortes nas celebrações deste domingo e curta lindos momentos ao lado da família ou de quem você ama. Novas ideias de trabalho surgirão casualmente nas conversas de hoje. O dia trará informações instigantes e descobertas motivadoras. Decisões de mudanças serão tomadas com maior segurança. Siga seu coração!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Relaxe, descontraia, durma mais e não esquente a cabeça por nada. O clima será animado e as conversas sérias, nas celebrações deste domingo. Amplie o diálogo com irmãos, compartilhe sonhos e renove os sentimentos no amor. Nem todos entenderão suas motivações e sentimentos. Gestos sensíveis e generosos valerão mais do mil palavras numa relação especial.

Aquário (21/01 – 19/02)

Clima mágico e acolhedor com a família, diminuirá inquietudes sobre mudanças e planos futuros. Celebrações deste domingo incluirão também amizades e perspectivas de maior estabilidade financeira. Mensagens motivadoras, conversas animadas e muitas novidades anunciam um dia especial. Espalhe energias positivas nas redes e nas interações de hoje. Reencontros à vista!

Peixes (20/02 – 20/03)

Embarque numa onda de energia positiva e curta momentos de grande inspiração. As celebrações deste domingo serão animadas e temperadas com muito amor. Conversas de hoje darão no que pensar. Espere por novidades atraentes e surpresas gostosas. Novos conceitos e tecnologias enriquecerão seus projetos. Renove os sentimentos, brinque e leve tudo com humor.