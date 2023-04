Horóscopo 2023: confira a previsão desta sexta para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Encontros encantadores mexerão com sua cabeça. O dia trará novas amizades e muita coisa para pensar sobre modelos de negócio, valores e administração de recursos. Talvez você descubra uma nova maneira de ganhar dinheiro ou solução para viabilizar o projeto dos sonhos. Entre num grupo seleto. A semana terminará com propostas atraentes e novos interesses.

Touro (21/04 – 20/05)

Firme uma parceria profissional e resolva assuntos financeiros. Investimentos futuros ficarão mais claros. Enxugue custos de um projeto, encerre uma despesa e ganhe fôlego. A semana terminará com finalizações e reformulação de objetivos. Economize tempo e energia, afinal, compromissos sociais poderão ser cansativos. Prefira relaxar, ler ou curtir um seriado.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A semana terminará com prestígio e projeção no trabalho. Fortaleça a posição e motive a equipe com otimismo e entusiasmo. Aproveite o fim do expediente para viajar, respirar novos ares ou curtir um programa cultural e mudar de assunto. A sintonia com a sabedoria espiritual manterá o astral em alta e inspirará boas escolhas. A intuição será uma bússola preciosa nesta fase.

Câncer (21/06 – 22/07)

Com Marte em seu signo, o ritmo será agitado. Canalize o excesso de energia no treino e atividades corporais para não se irritar facilmente. Em compensação, você contará com mais poder de decisão e uma dose maior de coragem para assumir novos desafios e partir para a ação. A semana terminará com privacidade e planos para o futuro. Visualize onde quer chegar.

Leão (23/07 – 22/08)

Carinho e troca de confidências nos encontros e interações afastarão desconfianças e darão sabor ao dia. Expresse os sentimentos com mais emoção, compartilhe sonhos e embarque num clima romântico no amor. Plutão trará mudanças na maneira de se relacionar e nas escolhas. Aprofunde vínculos. A semana terminará com otimismo e perspectivas mais amplas.

Virgem (23/08- 22)

Foque nos relacionamentos profissionais e avalie uma nova proposta com carinho. O dia trará encontros poderosos, prestígio na carreira e bons resultados. Mudanças no ambiente de trabalho estarão no radar. Assuma seu poder, faça suas coisas e não se abale com fofocas ou pequenas disputas. A semana terminará com convites e notícias de longe. Viagem à vista!

Libra (23/09 – 22/10)

Amplie relações, participe de eventos e brilhe publicamente. A semana terminará com eficiência, prestígio e uma gostosa sensação de "missão cumprida". Comemore uma conquista e planeje os próximos passos na carreira. Conexões com pessoas de outras localidades inspirarão novos projetos. Construa relações de confiança e estabilize a vida íntima. Escolhas serão criteriosas.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Assuntos de família e da casa estarão em destaque. Discuta detalhes de um contrato ou de um projeto da vida íntima. O dia trará lembranças carregadas de emoção. Se bater saudade de alguém especial, envie mensagem e encurte distâncias. A semana terminará com autoestima, carinho e clima protetor. Encontre prazer nas pequenas coisas e cultive emoções positivas.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Brilhe nas reuniões de trabalho, amplie comunicações, bem como contatos, e descubra novidades motivadoras. A semana terminará com conversas agradáveis e soluções inovadoras. Estude uma nova ferramenta e atualize tecnologias. Encontros e interações de hoje esclarecerão dúvidas e ativarão sua criatividade. Amor com cumplicidade, paixão e prazeres diferentes.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Descubra investimentos atraentes e amplie perspectivas na área financeira. Você poderá ganhar dinheiro extra com um projeto em parceria ou aumento de salário no trabalho. Transações imobiliárias terão andamento positivo. Aproveite uma oportunidade de aumentar o patrimônio ou o conforto da família. A semana terminará com novas ideias e mais atitude nas relações.

Aquário (21/01 – 19/02)

Aproveite a passagem da Lua por seu signo para investir na imagem, cuidar da beleza, do corpo e realizar suas vontades. A semana terminará com autoestima e uma gostosa sensação de liberdade. Aproveite para se divertir, namorar, curtir os filhos ou criar planos com o par. Conversas estimulantes animarão o clima. Circule, descubra tendências e aprenda algo novo!

Peixes (20/02 – 20/03)

Diminua a velocidade e dê atenção aos sonhos. A semana terminará com momentos de relaxamento e de descontração. Receba pessoas queridas em casa, curta o carinho da família e solte a imaginação no amor. A fase será de mais segurança e estabilidade. Cultive a serenidade e confie nos seus instintos. Mudanças acontecerão de dentro para fora e darão mais leveza.