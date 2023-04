Horóscopo: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Explore um ambiente diferente e visualize as mudanças que deseja. Novos começos estarão favorecidos. Com emoções à flor da pele hoje, o pavio ficará curto. Pegue leve com a família e treine a paciência no fechamento de um negócio. Decisões precipitadas, tomadas por ansiedade, podem não ser as melhores: aguarde o momento certo e garanta bons resultados.

Touro (21/04 – 20/05)

Um pouco de distanciamento esclarecerá dúvidas. Aproveite para se fortalecer interiormente. Meditação, terapia e práticas espirituais iluminarão os caminhos a seguir. Investigue sua vocação e pense nas mudanças que deseja, na posição profissional ou no plano de carreira. Um longo ciclo será finalizado nestes dias. Reformule objetivos pessoais e invista nos estudos.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A segurança num empreendimento ou parceria será construída aos poucos. Pense a longo prazo e ajuste planos. Encontros com amigos motivarão projetos e ampliarão perspectivas na área financeira. O dia também trará oportunidade de se integrar num ambiente social diferente. Atividades de grupo ganharão velocidade. Evite estourar o orçamento com compras por impulso.

Câncer (21/06 – 22/07)

O dia trará popularidade e projeção no ambiente profissional. Novos planos e decisões de vida incluirão a evolução da carreira, os estudos e a regularidade na academia. Atividades de grupo estarão aceleradas. Espere por novidades na equipe e no ambiente social. Troque ideias. Conversas com amigos abrirão sua cabeça. Novos rumos e conquistas pela frente!

Leão (23/07 – 22/08)

Embarque numa onda de energia positiva e planeje as mudanças desejadas na carreira e no lifestyle. Algo do destino se manifestará e viabilizará um sonho. Carinho, empatia e confiança marcarão os encontros e as interações de hoje. Aproxime quem está longe com vídeochamada, apoie amizades e se conecte com um mundo maior. Você poderá solucionar um assunto jurídico.

Virgem (23/08- 22/09)

Abandone preconceitos, renove suas filosofias e invista num novo ambiente. Esta época será a melhor do ano para mudanças. Rompa barreiras, eleve padrões e assuma seu poder. Um encontro poderoso abrirá portas na carreira. Você poderá se associar, firmar alianças e aumentar a exposição. Resolva conflitos com atitude, exerça sua autoridade e encerre disputas.

Libra (23/09 – 22/10)

Fortaleça vínculos importantes em sua vida, amplie relações e decida rumos. Confiança e carinho acalmarão o coração. Um convite de prestígio incentivará mudanças e evolução da carreira. Conexões internacionais com pessoas queridas de longe ou com mestres e autoridades alargarão sua visão. Participe de eventos, planeje viagem e renove os sentimentos.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Aprove um projeto, inicie uma atividade e incorpore novos hábitos. Proposta de longe, convite inesperado ou uma resposta positiva animará o clima. Antigos padrões emocionais serão transformados, dando mais leveza aos relacionamentos e à vida íntima. Uma viagem a dois poderá ser decidida no impulso. O momento também será positivo para conexões internacionais.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Assuntos do coração, dos filhos e projetos autorais estarão em destaque. Dê mais espaço à vida pessoal, ao prazer, e curta momentos únicos. Reformulações na rotina e no trabalho darão mais leveza. Alivie a carga cotidiana e diminua pressões. Você poderá finalizar um contrato e iniciar outro com melhores condições. Aproveite também para ficar por dentro de novas tecnologias.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Resgates do passado e planos da vida familiar animarão o clima. Jogue a autoestima para cima e realize um sonho. Você contará com apoios importantes para dar uma virada na sorte e viver com mais conforto. Negocie um contrato de trabalho com calma. O que parecia impossível poderá se concretizar com um empurrãozinho do destino. Cheiro de novidade no ar!

Aquário (21/01 – 19/02)

Discussões de trabalho ou retomada de uma atividade que estava pausada agitarão o clima. O dia anuncia novidades estimulantes, mais segurança nas decisões e maior estabilidade financeira. Você poderá finalizar um negócio imobiliário e fortalecer as bases materiais e afetivas. Renove seus espaços, dê leveza às estruturas e ganhe mais mobilidade.

Peixes (20/02 – 20/03)

Negócios estarão aquecidos. Impulsione novos projetos, empreenda ou decida investimentos. O dia trará soluções financeiras e concretizações. Fique de olho nas oportunidades. Você poderá firmar um contrato de longa duração e garantir maior estabilidade no trabalho. Aproveite promoções e faça boas compras. A casa ficará mais bonita com um toque de arte na decoração.