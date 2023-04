Horóscopo do dia; confira o que os astros reservam para o primeiro dia do mês de Abril

Hoje é um dia excelente para investir em atividades relacionadas ao conhecimento. Aproveite para ganhar experiência e se aprofundar nos temas mais importantes para você. Seu poder de comunicação fluirá naturalmente, e os outros serão alcançados facilmente. Porém, seja cauteloso com as palavras e não utilize uma linguagem desrespeitosa ou crítica. Envolva-se em projetos sociais e de caridade que ajudem a melhorar o mundo. Dedique um tempo à sua espiritualidade e explore as tradições sagradas.

Data do signo: 22/11 à 21/12

Anjo da guarda: Rafael

Palpite do dia / Números da sorte: 90-29-22-45-85-18-47

Hoje é um ótimo dia para fazer coisas práticas, especialmente aquelas que precisam de concentração. É muito fácil para os nativos de Capricórnio colocarem em prática sua criatividade e suas habilidades analíticas neste dia. Você pode aproveitar esse tempo para trabalhar em projetos que estão paralisados. No entanto, se isso não for possível, você também pode focar nas finanças e no planejamento de longo prazo para sua vida. Nesse sentido, evite pensar muito no passado e no que não pode ser mudado e concentre-se nas coisas que podem ser feitas agora.

Data do signo: 22/12 à 20/01

Anjo da guarda: Fanuel

Palpite do dia / Números da sorte: 35-52-12-70-53-87-6

Aquário